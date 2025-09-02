ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne: nooit akkoord met Russische bezetting van kerncentrale

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 20:44
anp020925202 1
KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne zal nooit instemmen met de Russische bezetting van de kerncentrale in Zaporizja, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het verklaart ook dat de veiligheid daar alleen kan worden gegarandeerd met de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen.
De kerncentrale, de grootste van Europa, werd in 2022 in de eerste weken van de Russische invasie ingenomen en staat sindsdien onder Russische controle. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar herhaaldelijk van aanvallen op het complex.
Het Oekraïense ministerie maakte in zijn verklaring geen directe verwijzing naar uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin. Die zei tijdens zijn bezoek aan China dat Rusland bereid is tot samenwerking met de Verenigde Staten op het complex.
Vorig artikel

Politie Marseille schiet verdachte neer na steekpartij in hotel

Volgend artikel

Trump spreekt opnieuw teleurstelling in Poetin uit

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

shutterstock_2657194765

Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid