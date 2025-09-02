Oekraïne: nooit akkoord met Russische bezetting van kerncentrale

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne zal nooit instemmen met de Russische bezetting van de kerncentrale in Zaporizja, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het verklaart ook dat de veiligheid daar alleen kan worden gegarandeerd met de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen.

De kerncentrale, de grootste van Europa, werd in 2022 in de eerste weken van de Russische invasie ingenomen en staat sindsdien onder Russische controle. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar herhaaldelijk van aanvallen op het complex.

Het Oekraïense ministerie maakte in zijn verklaring geen directe verwijzing naar uitspraken van de Russische president Vladimir Poetin. Die zei tijdens zijn bezoek aan China dat Rusland bereid is tot samenwerking met de Verenigde Staten op het complex.