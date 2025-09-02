ECONOMIE
Turkse oppositieleider: geen overgave na nieuwe actie magistraten

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 20:41
ISTANBUL (ANP/AFP/RTR) - De Turkse oppositieleider Özgür Özel heeft strijdvaardig gereageerd na een nieuwe nederlaag van zijn partij CHP (Republikeinse Volkspartij) in een rechtszaak. "We geven ons niet over", aldus Özel. "We erkennen het politieke oordeel van de rechters niet."
Een rechtbank heeft de CHP-leiding in de grootste stad van het land, Istanbul, uit haar functie ontheven wegens vermeende onregelmatigheden bij verkiezingen voor de lokale partijleiders in 2023. De onderzoeken gericht tegen functionarissen van de CHP zijn vooral sinds maart op gang gekomen.
De populaire burgemeester van Istanbul en voornaamste rivaal van president Recep Tayyip Erdogan, CHP-kopstuk Ekrem Imamoglu, werd in maart gevangengezet. Hij wordt beschuldigd van onder meer fraude.
Erdogan van de conservatieve partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) regeert als premier of president al sinds 2003. Zijn populariteit is onder druk van economische problemen tanende, terwijl de CHP aan aanhang wint.
