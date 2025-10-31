Reuters: Netflix onderzoekt bod op delen Warner Bros. Discovery

LOS GATOS (ANP) - Netflix onderzoekt serieus of het een bod wil doen op de studio- en streamingactiviteiten van Warner Bros. Discovery. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De onderneming zou inmiddels een financieel adviseur in de arm hebben genomen. Netflix heeft volgens de bronnen ook toegang gekregen tot de dataroom, die de financiële details bevat die nodig zijn om een bod uit te brengen.

Warner Bros. Discovery zit onder andere achter televisiezenders als CNN en Discovery, maar ook streamingdienst HBO Max valt onder het mediaconglomeraat. Het concern kondigde onlangs aan opties te onderzoeken om de waarde voor aandeelhouders te maximaliseren.

Die stap volgde op "ongevraagde interesse" die het entertainmentbedrijf had ontvangen van meerdere partijen voor het hele bedrijf of delen ervan. Ook persbureau Bloomberg hoorde al van ingewijden dat Netflix bij de geïnteresseerde partijen hoorde, evenals het Amerikaanse mediaconcern Comcast.