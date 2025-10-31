ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reuters: Netflix onderzoekt bod op delen Warner Bros. Discovery

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 8:08
anp311025068 1
LOS GATOS (ANP) - Netflix onderzoekt serieus of het een bod wil doen op de studio- en streamingactiviteiten van Warner Bros. Discovery. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De onderneming zou inmiddels een financieel adviseur in de arm hebben genomen. Netflix heeft volgens de bronnen ook toegang gekregen tot de dataroom, die de financiële details bevat die nodig zijn om een bod uit te brengen.
Warner Bros. Discovery zit onder andere achter televisiezenders als CNN en Discovery, maar ook streamingdienst HBO Max valt onder het mediaconglomeraat. Het concern kondigde onlangs aan opties te onderzoeken om de waarde voor aandeelhouders te maximaliseren.
Die stap volgde op "ongevraagde interesse" die het entertainmentbedrijf had ontvangen van meerdere partijen voor het hele bedrijf of delen ervan. Ook persbureau Bloomberg hoorde al van ingewijden dat Netflix bij de geïnteresseerde partijen hoorde, evenals het Amerikaanse mediaconcern Comcast.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

ANP-530817766

Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

44773757_m

Vitamine D slikken? Let op dat je de juiste vorm kiest

Loading