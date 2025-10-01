ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie München: verdacht object gevonden nabij plaats delict

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 14:13
anp011025154 1
MÜNCHEN (ANP) - De Duitse politie heeft nabij het huis in München waar eerder op de dag brand uitbrak en boobytraps werden gevonden, een verdacht voorwerp aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan. Omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd.
Bij de woning in het noorden van de Zuid-Duitse stad vond in de vroege ochtend een explosie plaats en werden knallen gehoord, waarna het huis in brand vloog. De vermoedelijke dader werd daarna gewond aangetroffen in de omgeving en overleed later. De politie onderzoekt de toedracht nog, maar zegt vooralsnog uit te gaan van een familieconflict. Twee bewoners raakten gewond.
In Duitse media circuleerden eerder berichten dat het voorval gelinkt kon worden aan Antifa, een radicaal-linkse groepering die in de uren na het incident op internet een bericht plaatste dat "de ochtendwandeling van een fascist niet bijzonder goed voor hem is afgelopen". De politie bevestigt nu dat er geen band met Antifa is. Het zou gaan om een "copycat".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

san-francisco-woman-taylor-humphrey-112413225

Knettergek: aanstaande ouders huren 'babynaam-consultant' in voor 30.000 dollar

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

97719132_m

We weten eindelijk waarom zwangere vrouwen misselijk worden

Loading