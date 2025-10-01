Politie München: verdacht object gevonden nabij plaats delict

MÜNCHEN (ANP) - De Duitse politie heeft nabij het huis in München waar eerder op de dag brand uitbrak en boobytraps werden gevonden, een verdacht voorwerp aangetroffen. Er wordt onderzoek gedaan. Omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Bij de woning in het noorden van de Zuid-Duitse stad vond in de vroege ochtend een explosie plaats en werden knallen gehoord, waarna het huis in brand vloog. De vermoedelijke dader werd daarna gewond aangetroffen in de omgeving en overleed later. De politie onderzoekt de toedracht nog, maar zegt vooralsnog uit te gaan van een familieconflict. Twee bewoners raakten gewond.

In Duitse media circuleerden eerder berichten dat het voorval gelinkt kon worden aan Antifa, een radicaal-linkse groepering die in de uren na het incident op internet een bericht plaatste dat "de ochtendwandeling van een fascist niet bijzonder goed voor hem is afgelopen". De politie bevestigt nu dat er geen band met Antifa is. Het zou gaan om een "copycat".