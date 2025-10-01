ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zes verdachten rond acties over komst azc in Amersfoort weer vrij

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 14:16
anp011025155 1
AMERSFOORT (ANP) - De zes personen die dinsdagavond werden aangehouden bij protesten op het Stadhuisplein in Amersfoort zijn in afwachting van het onderzoek vrijgelaten, meldt de politie. Voor- en tegenstanders van een azc in Amersfoort kwamen tegenover elkaar te staan.
De verdachten werden aangehouden voor onder meer belediging van agenten en het gooien van vuurwerk. De politie wil niet zeggen of de aanhoudingen werden verricht onder de anti-azc-demonstranten of de tegendemonstranten. Een ANP-verslaggever zag dat zeker een persoon werd opgepakt die zich tussen de groep tegenstanders van het azc bevond.
De groepen stonden lijnrecht tegenover elkaar en agenten vormden een linie tussen hen. De betogers riepen leuzen als "Azc, weg ermee" en "Vluchtelingen welkom, nazi's niet". De anti-azc-demonstranten gooiden onder meer een ei en een blikje naar de voorstanders van de opvang. Ze staken ook vuurwerk af. Toen de voorstanders vertrokken, probeerden de tegenstanders achter hen aan te gaan, maar de politie hield dit tegen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

97719132_m

We weten eindelijk waarom zwangere vrouwen misselijk worden

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

57232642_m

Pauze van de sportschool? Hertrainen leidt tot meer spiergroei dan verwacht

Loading