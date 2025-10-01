Zes verdachten rond acties over komst azc in Amersfoort weer vrij

AMERSFOORT (ANP) - De zes personen die dinsdagavond werden aangehouden bij protesten op het Stadhuisplein in Amersfoort zijn in afwachting van het onderzoek vrijgelaten, meldt de politie. Voor- en tegenstanders van een azc in Amersfoort kwamen tegenover elkaar te staan.

De verdachten werden aangehouden voor onder meer belediging van agenten en het gooien van vuurwerk. De politie wil niet zeggen of de aanhoudingen werden verricht onder de anti-azc-demonstranten of de tegendemonstranten. Een ANP-verslaggever zag dat zeker een persoon werd opgepakt die zich tussen de groep tegenstanders van het azc bevond.

De groepen stonden lijnrecht tegenover elkaar en agenten vormden een linie tussen hen. De betogers riepen leuzen als "Azc, weg ermee" en "Vluchtelingen welkom, nazi's niet". De anti-azc-demonstranten gooiden onder meer een ei en een blikje naar de voorstanders van de opvang. Ze staken ook vuurwerk af. Toen de voorstanders vertrokken, probeerden de tegenstanders achter hen aan te gaan, maar de politie hield dit tegen.