Politie München verwacht geen problemen bij Spanje tegen Frankrijk

MÜNCHEN (ANP) - De politie van München verwacht geen problemen met voetbalfans uit Frankrijk en Spanje die naar de halvefinalewedstrijd van het EK komen. Wel zijn er dan 2000 politiemensen op de been, maar er wordt gesproken van een "laag risico"-evenement, melden Beierse media.

De politie verwacht geen massale optochten zoals een week geleden, toen vele duizenden Nederlandse voetbalsupporters door de stad trokken voorafgaande aan de wedstrijd tussen Nederland en Roemenië.

De Fransen verzamelen zich aan de 'Am Nockherberg' ruim 10 kilometer ten zuiden van het stadion Allianz Arena en de Spanjaarden 2 kilometer noordwestelijker, niet ver van het centraal station. Veel voetbalsupporters nemen naar verwachting de metro naar de Allianz Arena, waar 67.000 zitplaatsen zijn. Het openbaar vervoer in de stad gaat daarom "met alles wat op de rails past" aan het werk en zet extra personeel in. Bij belangrijke voetbalwedstrijden in de stad gaat het openbaarvervoerbedrijf uit van mogelijk 100.000 extra passagiers.

De wedstrijd begint dinsdag om 21.00 uur. De winnaar van deze halve finale neemt het zondag in Berlijn op tegen Nederland of Engeland. Die twee landen staan woensdag in Dortmund tegenover elkaar.