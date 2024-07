Olympische atletiekploeg in Parijs met 47 atleten groter dan ooit

ARNHEM (ANP) - Nederland verschijnt in Parijs met de grootste olympische atletiekploeg tot nu toe. In de officiële selectie zitten 47 atleten, maakte de Atletiekunie bekend. "Dit zie je terug in veel individuele starts, over een breed palet aan onderdelen. Dat is een heel mooie constatering. Vervolgens is het zaak dat we in Parijs zelf op de toppen van ons kunnen presteren", lichtte technisch directeur Vincent Kortbeek toe in een verklaring.

Veel ogen zijn gericht op meervoudig wereld- en Europees kampioene Femke Bol en tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan. Bol komt uit op de 400 meter horden en heeft in de strijd om goud forse concurrentie van de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin-Levrone. Hassan mag uitkomen op de 1500, 5000, 10.000 meter en de marathon en maakt later bekend waar haar keuze naar uitgaat.

Met kogelstootster Jessica Schilder heeft Nederland naast Bol nog een regerend Europees kampioene in de selectie. Ook Jorinde van Klinken is erbij in Parijs. Zij veroverde vorige maand in Rome zowel EK-zilver bij het kogelstoten als discuswerpen, iets wat 46 jaar geleden voor het laatst gebeurde.