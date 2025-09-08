Politie Nieuw-Zeeland schiet al jaren voortvluchtige vader dood

WELLINGTON (ANP/AFP/RTR) - Een Nieuw-Zeelandse vader die bijna vier jaar met zijn drie kinderen op de vlucht was, is maandag doodgeschoten door de politie, aldus de autoriteiten. Tom Phillips, die in december 2021 met zijn drie kinderen vluchtte na een ruzie met zijn ex-partner, overleed in de Waikato-regio op het Noordereiland.

De politie werd maandagochtend vroeg (lokale tijd) gebeld over een mogelijke overval op een winkel. Phillips, gewapend met een jachtgeweer, bleek de dader. Een schietpartij volgde. Phillips werd ter plekke gedood, een agent raakte zwaargewond. Een van Phillips' kinderen was bij het incident aanwezig, maar bleef ongedeerd. De twee andere kinderen werden uren later in de bush gevonden.

De kinderen zijn nu 9, 10 en 12 jaar oud. Hun verdwijning was wereldwijd in het nieuws, omdat ze door hun vader de wildernis in waren genomen en daarna zelden werden gezien. Ze kampeerden op het moment van de inbraak op een zeer afgelegen locatie, aldus de politie. Het zou daarom enige tijd hebben geduurd voordat agenten de twee kinderen konden bereiken.

Phillips is de afgelopen jaren meermaals aan arrestatie ontsnapt, ondanks verschillende waarnemingen. Zo dook hij vorige maand op, op camerabeelden waarop hij samen met een van zijn kinderen was te zien toen hij inbrak in een winkel. In oktober kwamen jagers het gezin tegen in gecamoufleerde kleding en met grote rugzakken. Het was de eerste keer in drie jaar dat ze alle vier samen waren gezien.

De politie vermoedt dat de vader in het plaatsje Marokopa, waar hij woonde, hulp kreeg om uit handen van de autoriteiten te blijven. Inwoners zouden hem van voedsel en onderdak hebben voorzien. De politie denkt dat Phillips' netwerk de afgelopen weken mogelijk is gekrompen, wat aanleiding zou zijn geweest voor de inbraken.

De moeder van de kinderen heeft aan de omroep RNZ laten weten opgelucht te zijn en de kinderen enorm te hebben gemist. Ze vraagt privacy voor haar familie terwijl de kinderen na "een lange en moeilijke reis" terugkeren in een "stabiele en liefdevolle omgeving".