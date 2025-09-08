Rick Davies, oprichter van Britse band Supertramp, overleden

LONG ISLAND (ANP) - Rick Davies, een van de oprichters van de Britse band Supertramp, is afgelopen zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band in een bericht op Facebook gemeld. De zanger kampte al jaren met gezondheidsproblemen. In 2015 werd multipel myeloom, ook wel bekend als de ziekte van Kahler, bij hem vastgesteld.

In het bericht herinnert de band Davies om "zijn warmte, veerkracht en toewijding aan zijn vrouw Sue". "Nadat hij ernstige gezondheidsproblemen had gekregen, waardoor hij niet meer met Supertramp kon toeren, genoot hij ervan om met zijn vrienden uit zijn geboortestad op te treden als Ricky and the Rockets. Ricks muziek en nalatenschap blijven velen inspireren en getuigen van het feit dat geweldige nummers nooit sterven, maar voortleven."

Supertramp werd opgericht in 1969 en was succesvol eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. De band scoorde hits als Dreamer, From Now On, Goodbye Stranger, The Logical Song en Rudy.