BBB-staatssecretaris Tuinman: oerdom dat VVD rode diesel schrapt

DEN HAAG (ANP) - Het zou "oerdom" zijn als het kabinet niet opnieuw rode diesel beschikbaar stelt voor de landbouw, zegt demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) in het programma Goedemorgen Nederland. Officieel wordt pas met Prinsjesdag bekend dat het kabinet een streep zet door dat voornemen, maar Haagse bronnen hebben al bevestigd dat de rode diesel toch niet terugkeert.

Tuinman wil zich er nu nog niet duidelijk over uitlaten. Wel wijst hij met de beschuldigende vinger naar coalitiepartner VVD. "Stel nou dat de VVD dat geschrapt heeft, dan is dat oerdom ja", zei hij op vragen van presentator Frank van Leeuwen. Tuinman ziet dat landen als Frankrijk en Duitsland nog wel rode diesel toestaan. "Ik denk dat het belangrijk is dat we in Europa een gelijk speelveld hebben."

De uitspraken van Tuinman zijn opmerkelijk. Als het kabinet inderdaad afziet van de rode diesel, dan wijkt Tuinman met zijn uitspraken af van de eenheid van kabinetsbeleid. Normaal zeggen leden van het kabinet hetzelfde, om verwarring over kabinetsstandpunten te voorkomen.