Politie onderzoekt bedreigingen Douwe Bob, zegt verder niets

ABCOUDE (ANP) - De politie doet onderzoek naar de "mogelijke bedreigingen" aan het adres van Douwe Bob. De politie heeft eerder contact gehad met de zanger, maar of er nu nog contact is, weet een woordvoerster niet.

Of Douwe Bob op advies van de politie Nederland heeft verlaten, zoals hij zelf dinsdag zei, wil de woordvoerster ook niet zeggen. Volgens zijn management heeft de zanger aangifte gedaan van bedreigingen. Of er inderdaad aangiftes binnen zijn, zegt de politie woensdagochtend niet. Ook op de vraag of de artiest beveiliging krijgt, geeft de politie geen antwoord.