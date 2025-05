Politie onderzoekt beelden voor aanhoudingen na onrust Barneveld

BARNEVELD (ANP) - De politie bekijkt camerabeelden van de ongeregeldheden maandagavond in Barneveld om de identiteit van relschoppers vast te stellen en mogelijk nog mensen aan te houden. De prioriteit lag tijdens de avond op "het herstellen van de rust", waardoor er toen niet direct aanhoudingen zijn verricht, zegt een woordvoerder.

In de Gelderse plaats was een bijeenkomst van Christenen voor Israël en een aangekondigde demonstratie van Ummah voor Gaza. Die laatste groep verwijt de politie "aanvankelijk nauwelijks zichtbaar" te zijn geweest toen "een groep hooligans" met flessen en stenen gooide. Agenten moesten het "ontgelden", demonstranten "dekking zoeken en vluchten", aldus de pro-Palestijnse groep. Iemand raakte lichtgewond.

De politie denkt te weten waar de tegendemonstranten vandaan kwamen, maar wil daar pas meer over zeggen als het onderzoek meer duidelijkheid biedt. Volgens de woordvoerder was de politie goed voorbereid: "We weten welke emoties hierbij kunnen komen kijken."