Deze slimme havik gebruikt verkeerslichten als jachthulp

Een jonge roofvogel in de Amerikaanse staat New Jersey heeft een opmerkelijke jachttechniek ontwikkeld waarbij hij verkeerslichten en auto's inzet als hulpmiddelen.

Gedragsbioloog Vladimir Dinets van de Universiteit van Tennessee documenteerde het gedrag van de havik gedurende een periode van drie maanden. De havik positioneerde zich strategisch in een boom wanneer geluidssignalen voor slechtzienden actief waren. Wanneer die signalen actief zijn, duurt het rode licht langer dan normaal.

Het verkeerslicht kreeg alleen deze lange fase wanneer voetgangers een knop indrukten om over te steken. Dit gebeurde slechts bij één op de tien tot dertig rode fases. De havik had blijkbaar het verband gelegd tussen deze geluiden en de daaropvolgende langere rijen auto’s die hem dekking boden.

Zodra de voertuigen tot aan een bepaald huisnummer reikten, vloog de vogel laag over de stoep naar zijn doelwit: een groepje mussen en duiven dat zich voedde met broodkruimels voor een van de woningen in de straat. De auto's blokkeerden het zicht tussen jager en prooi in beide richtingen.

Geen toeval

Dinets observeerde zes aanvalspogingen tijdens een periode van twaalf uur. Drie keer verscheen de havik precies op het moment dat de geluidssignalen actief waren, wat statistisch zeer onwaarschijnlijk was als toeval. In alle gevallen was het geluid gestopt voordat de werkelijke aanval plaatsvond.

Deze jachtmethode vereiste dat de vogel een mentale kaart van het gebied had en begreep hoe geluidssignalen samenhangen met verkeerspatronen. Volgens onderzoekers is dit het meest geavanceerde voorbeeld van een roofvogel die stedelijke infrastructuur op deze manier benut tot nu toe.