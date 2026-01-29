ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sabalenka woest om verlies punt na 'hinderlijk kreunen'

Sport
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 15:14
anp290126181 1
MELBOURNE (ANP/RTR) - Het verlies van een punt om 'hinderlijk kreunen' motiveerde Aryna Sabalenka in de halve finale van de Australian Open tegen Elina Svitolina. Dat zei de nummer 1 van de wereld in de persconferentie na haar duidelijke zege in twee sets (6-2 6-3).
"Het is me nog nooit overkomen dat de umpire een call maakt om mijn kreunen. Het klopt gewoon niet en ik ben er nog steeds woest om. Het was een onterechte beslissing. Maar de umpire maakte me wel zo kwaad, dat ik agressiever ging spelen. Het heeft me zeker geholpen om deze wedstrijd te winnen."
Het gebeurde in de vierde game van de eerste set. Nog tijdens de rally greep de umpire in en gaf het punt aan Svitolina. Hij noemde het harde kreunen van Sabalenka 'hinderlijk'.
De speelster uit Belarus bereikte voor het vierde jaar op rij de finale van de Australian Open. Ze won in 2023 en 2024. Elena Rybakina uit Kazachstan is in de finale haar tegenstander.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

ANP-510416902

Het eerste wapenfeit van de coalitie: Meer bonussen voor bankmedewerkers

Loading