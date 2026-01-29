Sabalenka woest om verlies punt na 'hinderlijk kreunen'

MELBOURNE (ANP/RTR) - Het verlies van een punt om 'hinderlijk kreunen' motiveerde Aryna Sabalenka in de halve finale van de Australian Open tegen Elina Svitolina. Dat zei de nummer 1 van de wereld in de persconferentie na haar duidelijke zege in twee sets (6-2 6-3).

"Het is me nog nooit overkomen dat de umpire een call maakt om mijn kreunen. Het klopt gewoon niet en ik ben er nog steeds woest om. Het was een onterechte beslissing. Maar de umpire maakte me wel zo kwaad, dat ik agressiever ging spelen. Het heeft me zeker geholpen om deze wedstrijd te winnen."

Het gebeurde in de vierde game van de eerste set. Nog tijdens de rally greep de umpire in en gaf het punt aan Svitolina. Hij noemde het harde kreunen van Sabalenka 'hinderlijk'.

De speelster uit Belarus bereikte voor het vierde jaar op rij de finale van de Australian Open. Ze won in 2023 en 2024. Elena Rybakina uit Kazachstan is in de finale haar tegenstander.