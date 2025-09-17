ECONOMIE
Brand bij Domino's in Heiloo door opladende accu's

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 3:48
HEILOO (ANP) - In een filiaal van pizzaketen Domino's in Heiloo is in de nacht van dinsdag op woensdag een brand uitgebroken. Meerdere omwonenden moesten hun huizen verlaten, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland.
De brand brak iets na 01.00 uur uit in de vestiging aan het Stationsplein. De brandweer vermoedde eerst dat het om een gasbrand ging, waarna energiebeheerder Liander werd geïnformeerd.
Toen de brand na een uur onder controle was, bleken opladende accu's die in het pand lagen de oorzaak van de brand te zijn. Volgens de Veiligheidsregio "liggen die nu veilig buiten".
