NVWA waarschuwt producenten plantaardig vlees om gebruik 'gehakt'

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 18:41
anp241025165 1
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft producenten van vleesvervangers een waarschuwing gegeven om het gebruik van het woord 'gehakt' op de verpakkingen. Dit bevestigt een woordvoerder van de toezichthouder na berichtgeving door EenVandaag.
De producenten van plantaardig gehakt hebben volgens de woordvoerder een wet overtreden waarin staat wanneer een product gehakt mag heten. "Vegetarische producten voldoen niet aan de voorwaarden en mogen daarom geen gehakt genoemd worden. In de gevallen waarin dat toch gebeurde, hebben we een waarschuwing gegeven." Hij meldt daarbij niet hoeveel waarschuwingen zijn gegeven en aan wie.
De Vegetarische Slager en Vivera hebben zo'n brief ontvangen, meldt merkmanager Merel Blanken bij De Vegetarische Slager. Ze zegt dat de etiketten niet worden aangepast vanwege de waarschuwing. "We denken dat de wet niet is gemaakt voor plantaardige producten." Volgens haar moet de wet worden aangepast voor plantaardige producten.
