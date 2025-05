Politie onderzoekt doodsoorzaak man in Amsterdamse Oosterpark

AMSTERDAM (ANP) - De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van een man die dinsdag werd aangetroffen in het Oosterpark in Amsterdam. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

De man werd dinsdag rond 06.00 uur door een voorbijganger aangetroffen op een pad in het park nabij de Klaartje de Zwarte Walvischbrug. Opgeroepen hulpdiensten reanimeerden hem, maar dat mocht niet meer baten.

Volgens de politie is het onbekend hoelang de man er lag en "of het om een misdrijf gaat". De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.