Indiana Pacers schakelt Cleveland Cavaliers uit in play-offs

CLEVELAND (ANP) - De basketballers van Indiana Pacers hebben de finale van de play-offs om de Eastern Conference bereikt. Ze versloegen Cleveland Cavaliers met 114-105 en kwamen daarmee op een onoverbrugbare 4-1-voorsprong.

Cleveland was bovenaan geëindigd in de oostelijke ranglijst van de NBA, maar ging in eigen huis onderuit tegen Indiana in de play-offs. De Pacers treffen in de finale in het oosten New York Knicks of titelverdediger Boston Celtics. De club uit New York leidt in de best-of-sevenserie met 3-1 en heeft nog maar één zege nodig.

Oklahoma City Thunder won het vijfde duel van de Denver Nuggets met 112-105. Oklahoma heeft met de 3-2-stand nog één zege nodig.