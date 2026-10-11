Campagneteam Lula beschuldigt Meta van inmenging in verkiezingen

BRASÍLIA (ANP/AFP) - Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft Meta beschuldigd van inmenging in de verkiezingen. Zijn socialemediaberichten zouden zijn geblokkeerd van de platforms van het Amerikaanse techbedrijf.

In een verklaring meldt het campagneteam gevallen waarin platforms van Meta, de eigenaar van onder andere Facebook en Instagram, de verspreiding van berichten zouden hebben beperkt. Zo stelde het team dat Meta de afgelopen dagen "heeft verhinderd dat het profiel van president Lula berichten in de Instagramfeed kon promoten". Bij een bericht van zijn officiële account "trad een onderbreking op in het aantal weergaven, wat het bereik beïnvloedde". De reeks technische problemen "doet het sterke vermoeden rijzen dat Meta met zijn acties probeert zich te mengen in het Braziliaanse verkiezingsproces ten gunste van de kandidatuur van Flavio Bolsonaro", aldus de verklaring.

Het Braziliaanse kantoor van Meta heeft de beschuldigingen ontkend.