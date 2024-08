GRONINGEN (ANP) - De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder een vrouw in Groningen is overleden. Er wordt forensisch onderzoek gedaan in de woning waar de vrouw werd gevonden en er is buurtonderzoek gaande.

De vrouw werd dinsdagochtend rond 10.30 uur aangetroffen in een woning aan het Linnaeusplein in het oosten van de stad. Zij was toen al overleden. Volgens de politie is de vrouw "onder verdachte omstandigheden" gevonden.