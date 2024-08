Economen: Nederlandse economie niet in recessie

De Nederlandse economie ontloopt waarschijnlijk een recessie. Economen gaan er in doorsnee vanuit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag een bescheiden groei zal rapporteren over het tweede kwartaal. In de eerste drie maanden van het jaar nam de omvang van de economie nog onverwacht af.

Economen spreken doorgaans bij twee opeenvolgende kwartalen met krimp van een technische recessie. In het eerste kwartaal ging een krimp van 0,5 procent in de boeken. Maar dit keer rekenen kenners die zijn geraadpleegd door financieel persbureau Bloomberg gemiddeld op een plus van 0,2 procent ten opzichte van de voorgaande periode.

Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie bij RaboResearch, is zelfs nog iets optimistischer. Hij voorspelt 0,4 procent groei. Volgens hem speelde vooral de export Nederland in het eerste kwartaal parten. Daarbij speelden twee incidentele zaken een rol, stelt hij.

Verbeterde koopkracht

"Chipmachinefabrikant ASML kende na een sterk slotkwartaal van 2023 een zwakkere start van het jaar. Verder zag de Limburgse autofabriek VDL Nedcar zijn contract met BMW aflopen, waardoor de autoproductie daar tot een einde kwam. Dit keer spelen die twee zaken niet", legt Erken uit.

ABN AMRO-econoom Aggie van Huisseling houdt het toch op een plus van 0,2 procent. Maar zij benadrukt wel dat de Nederlandse economie er nog best gunstig voorstaat. Dat is vooral te danken aan de verbeterde koopkracht van consumenten, aangezien de inflatie lager is en de lonen flink zijn gestegen.

Situatie in Midden-Oosten

"Het komt ook omdat de werkloosheid zo laag is", zegt Van Huisseling. "Als je je baan verliest, vind je zo weer nieuw werk." Wel zal het volgens Van Huisseling nog even duren voor de export weer aantrekt, aangezien de industrie nog steeds zwakte laat zien en onze belangrijke handelspartner Duitsland het economisch moeilijk blijft hebben.

Ook Erken stipt de industrie aan. "De inflatie heeft er flink ingehakt. Niet alleen individuen, maar ook bedrijven hebben daar last van", zegt hij. "Ook is er veel onzekerheid, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne en in het Midden-Oosten. En wordt het Harris of wordt het Trump? Dat maakt nogal wat uit."

Arbeidsproductiviteit

Daarnaast is onlangs duidelijk geworden dat de arbeidsproductiviteit onder druk staat. "Dit moeten we nog verder uitdiepen. Het lijkt erop dat we minder efficiënt zijn gaan werken", zegt Erken. Volgens hem is het belangrijk dat het nieuwe kabinet veel aandacht besteedt aan het vestigingsklimaat om te voorkomen dat de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven in het geding komt.