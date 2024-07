Politie onderzoekt tips over mishandeling Somaliër in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie spreekt "dagelijks nog" met getuigen en onderzoekt "verschillende tips" in de zaak rond de dodelijke mishandeling van een Somalische man in Den Haag afgelopen weekend. Over de identiteit van de mannen die als verdachten worden gezocht, wil een woordvoerster vanwege het lopende onderzoek geen uitspraken doen.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 23-jarige man op het Plein in het centrum van Den Haag mishandeld. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie zoekt naar acht verdachten, mannen tussen de 18 en 35 jaar oud. Over verdere kenmerken van deze mannen zegt de politie niets.

Het slachtoffer van de mishandeling verbleef in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard, Noord-Holland. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat volgens een woordvoerder in contact met "een Somaliër die Nederlands spreekt en hier woont" en die optreedt als contactpersoon van de nabestaanden. Voor zover het COA weet was het slachtoffer in Nederland zonder zijn familie. Wel had hij hier vrienden. Afgelopen weekend was hij volgens de politie ook met een vriend in Den Haag op het moment van de mishandeling. De vriend is geen verdachte in de zaak.

Het COA organiseert naar eigen zeggen samen met nabestaanden de begrafenis van het slachtoffer. Over een eventuele herdenking voor de man beslist de familie, aldus de woordvoerder. Het kan ook zijn dat de familie een herdenking wil zonder aandacht van het publiek, legt hij uit.