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Politie schiet in Someren als auto op agent inrijdt

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 11:59
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SOMEREN (ANP) - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Brabantse Someren meerdere keren geschoten toen er werd ingereden op een agent. Twee verdachten afkomstig uit Polen van 24 en 41 jaar oud, zijn aangehouden. Niemand raakte gewond, meldt de politie. De agent doet aangifte van poging tot doodslag.
De politie kwam af op een melding van een bedreiging in de Uranusstraat in Asten, mogelijk met een vuurwapen. De verdachten, een van hen was een bekende van het slachtoffer, waren ervandoor gegaan in een auto. Die troffen agenten later aan in Someren. Ze sommeerden de inzittenden uit te stappen en losten daarbij een waarschuwingsschot.
De inzittenden gingen er vervolgens te voet vandoor, waarop de politie achter ze aan ging. Een van hen werd snel aangehouden, maar de ander stapte opnieuw in de auto en reed in volle vaart weg. Daarop reed hij in op een agent, die volgens de politie maar net kon uitwijken. De politieman loste daarop enkele schoten, maar de auto reed door. De tweede verdachte is later alsnog aangehouden.
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