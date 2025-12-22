ECONOMIE
Politie: schutters Bondi Beach verkenden plek van schietpartij

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 6:35
CANBERRA (ANP/AFP) - De twee mannen die verdacht worden van de dodelijke aanslag op Bondi Beach eerder deze maand hebben volgens de Australische politie een paar dagen eerder een verkenningsbezoek gebracht aan de plek van de schietpartij. Dat blijkt uit vrijgegeven rechtbankdocumenten.
De schutters zouden op het platteland in Australië getraind hebben voor de aanslag. Australische media meldden eerder dat de vader en zoon een jihadistisch-militaire training volgden op de Filipijnen. Dat land ontkende dat.
De schutters openden het vuur op een chanoeka-viering aan zee. Vijftien mensen kwamen om het leven en zeker veertig anderen raakten gewond. Uit de vrijgegeven rechtbankdocumenten blijkt ook dat de daders volgens de politie een filmpje hadden opgenomen waarin ze zionisten veroordelen. In een videobestand dat werd gevonden op de telefoon van een van de daders, zitten de twee voor een vlag van de Islamitische Staat en reciteren ze uit de Koran. Ze zouden in die video ook uitspraken hebben gedaan over hun motivatie voor de aanslag op Bondi Beach.
