ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland grootste exporteur van kerstartikelen in EU, zegt CBS

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 6:30
anp191225195 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland is de grootste exporteur van kerstartikelen in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat heeft becijferd dat onze export van onder meer kerstballen en andere versiering vorig jaar goed was voor 40 procent van het Europese totaal.
Dit betrof bijna allemaal geïmporteerde artikelen die via Nederland werden doorgevoerd naar andere landen. 81 procent van de betreffende producten kwam uit China. In Nederland zelf worden nauwelijks van deze artikelen gemaakt.
Met de Nederlandse uitvoer van kerstartikelen was in totaal 268 miljoen euro gemoeid. Dat was 19 procent meer dan een jaar eerder. Die toename was vooral te danken aan Duitsland, dat vorig jaar voor beduidend meer aan kerstspullen inkocht bij de Nederlandse exporteurs. Ook in onder meer Frankrijk, België en Italië werd extra geld uitgetrokken voor de inkoop uit Nederland.
Toch was er vorig jaar geen sprake van een record als het gaat om de uitvoer van kerstartikelen. Voor de coronacrisis, in 2019, was er nog meer geld mee gemoeid. Toen ging het in totaal om 284 miljoen euro. Nederland importeerde vorig jaar voor 240 miljoen euro kerstartikelen. Volgens het CBS was ons land daarmee ook de grootste importeur van deze goederen in de EU.
loading

POPULAIR NIEUWS

4807400-1

Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

ANP-545297851

De seizoenen op aarde zijn compleet in de war, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

mufasa-links-en-kyra

Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurden

28812527_m

Windmolens op zee zijn helemaal niet slecht voor leven onder water, integendeel

ANP-467759040 (1)

Voor 80 procent gelukkig? Dat is meer dan genoeg

Loading