Politie Suriname: lichaam Bouterse thuisgebracht door onbekenden

Onbekenden hebben het lichaam van Desi Bouterse naar zijn woning in Leonsberg vervoerd, vanuit een onbekende locatie. Dat heeft de politie gehoord van een huisbewoner tijdens een bezoek aan de woning van de Surinaamse ex-president. In Suriname loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de dood van ex-president Desi Bouterse, waarbij diverse personen worden gehoord, meldt de politie woensdagavond lokale tijd.

De politie kreeg woensdagochtend iets na 05.00 uur het bericht dat Bouterse was overleden en dat zijn stoffelijk overschot naar diens woning was gebracht. Het lichaam bleek geen tekenen van een misdrijf te vertonen, stelde de arts die door de politie was ingeschakeld om het te onderzoeken. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd het lichaam van Bouterse in beslag genomen om de vermoedelijke doodsoorzaak vast te stellen.

De Surinaamse politie doet een dringende oproep aan de samenleving om de resultaten van het onderzoek af te wachten en speculaties achterwege te laten.