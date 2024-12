Indonesië herdenkt slachtoffers tsunami van twintig jaar geleden

BANDA ATJEH (ANP/AFP) - Het loeien van een sirene in de Indonesische stad Banda Atjeh markeerde donderdag de start van de herdenking van de meer dan 220.000 mensen die op 26 december 2004 omkwamen door een tsunami. Die trof twintig jaar geleden veertien landen rond de Indische Oceaan. De ceremonie in de Grote Moskee van Baiturrahman vormde het begin van een hele reeks herdenkingsplechtigheden in verschillende Aziatische landen.

Drie minuten lang klonk het geluid van de sirene rond de moskee, op het exacte tijdstip waarop twintig jaar geleden een aardbeving met een kracht van 9,1 aan de westkant van Indonesië de tsunami veroorzaakte. Reusachtige golven richtten verwoestingen aan langs de kusten van met name landen in Azië, maar ook landen in Oost-Afrika zoals Somalië. Het resulteerde in een van de dodelijkste natuurrampen in de wereldgeschiedenis.

Rouwende Indonesiërs zullen later op de dag ook een massagrafceremonie en een gezamenlijk avondgebed bijwonen in Banda Atjeh. Er staan ook herdenkingen en religieuze ceremonies gepland in Sri Lanka, India en Thailand, drie van de andere zwaarst getroffen landen.