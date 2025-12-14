Politie: twee arrestaties bij Bondi Beach na schietpartij

SYDNEY (ANP) - De Australische politie heeft twee mensen gearresteerd bij Bondi Beach in Sydney. Dat meldt de politie op X. Bij dat bekende strand vond een schietpartij plaats, waarbij volgens media tientallen schoten werden gelost. Op het strand zou een chanoekaviering hebben plaatsgevonden. Hoewel diverse media spreken van meerdere slachtoffers, hebben de autoriteiten nog niets gemeld over mogelijke gewonden of doden.

De politie roept mensen op het gebied te mijden en instructies van ordediensten op te volgen.