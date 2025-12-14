ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie: twee arrestaties bij Bondi Beach na schietpartij

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 9:56
anp141225053 1
SYDNEY (ANP) - De Australische politie heeft twee mensen gearresteerd bij Bondi Beach in Sydney. Dat meldt de politie op X. Bij dat bekende strand vond een schietpartij plaats, waarbij volgens media tientallen schoten werden gelost. Op het strand zou een chanoekaviering hebben plaatsgevonden. Hoewel diverse media spreken van meerdere slachtoffers, hebben de autoriteiten nog niets gemeld over mogelijke gewonden of doden.
De politie roept mensen op het gebied te mijden en instructies van ordediensten op te volgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538065439

Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

generated-image (3)

Van Londen naar Łódź: hoe een rijker Polen het verliezende Engeland leeg trekt

ANP-543960345

Op je 40ste met pensioen: zo doen deze extreme spaarders het (en dit moet je er allemaal voor laten)

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

De VVD is blut, maar de leden willen niet betalen

hero divorcecorp 2014 1

8 horrorverhalen over scheiden

ANP-433810145

Word je ook vaak wakker vlak voor de wekker gaat? Je lichaam voelt het aan

Loading