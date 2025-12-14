Australische premier: hulpdiensten bezig met redden van levens

SYDNEY (ANP/RTR) - De Australische premier Anthony Albanese noemt de schietpartij bij Bondi Beach "schokkend en verontrustend", meldt onder meer de publieke omroep in dat land. Volgens de premier zijn hulpdiensten "bezig met het redden van levens". Hij zegt verder "in gedachten bij alle betrokkenen" te zijn.

Bij het beroemde strand in Sydney vond zondag een schietpartij plaats. De politie heeft tot nu toe twee mensen aangehouden. Op het strand was zojuist een chanoekaviering begonnen, een achtdaags joods feest. Volgens de ambulancedienst zijn inmiddels acht mensen naar het ziekenhuis gebracht. Meer ambulances zouden onderweg zijn.