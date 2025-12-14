ECONOMIE
Politie: vader gewonde kinderen Moergestel nog niet gesproken

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 9:48
MOERGESTEL (ANP) - De politie heeft de vader van de twee kinderen die zwaargewond zijn gevonden in een woning in Moergestel nog niet gesproken. Dat laat een woordvoerster van de politie weten. Volgens haar is het onderzoek naar wat er is gebeurd nog volop gaande.
De politie vond de kinderen, die in ieder geval jonger zijn dan tien jaar, zaterdagavond in een woning aan de Janus Rooijakkersstraat. Volgens sommige media hadden ze steekwonden, maar dat kan de woordvoerster niet bevestigen. Hoe de kinderen er momenteel aan toe zijn, weet ze niet.
De vader was eerder op de avond vermoedelijk als spookrijder betrokken bij een ongeluk op de A58. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of hij een rol heeft gespeeld bij de verwondingen van de kinderen. De politiewoordvoerster weet niet of al is gesproken met de moeder van de kinderen, die mogelijk in het buitenland verblijft.
Bij het ongeval op de A58 waren minimaal vier auto's betrokken. Alleen de vader is naar het ziekenhuis gebracht. Andere betrokkenen raakten lichtgewond.
