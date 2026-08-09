Politie: verdachte van steekpartijen Rotterdam krijgt zorg

ROTTERDAM (ANP) - De 26-jarige man die zaterdag in Rotterdam vermoedelijk betrokken was bij meerdere steekpartijen vertoonde "onbegrepen gedrag". Volgens de politie blijft hij verdachte, maar krijgt hij ook de benodigde zorg.

Twee mannen raakten rond 09.30 uur gewond bij de steekpartijen in de Schaepmanstraat en op het Marconiplein. Een van hen moest naar het ziekenhuis, de ander is ter plekke behandeld. Volgens de politie kenden de verdachte en de slachtoffers elkaar niet.

Voorafgaand aan de twee steekincidenten achtervolgde de verdachte met een mes al iemand in de buurt van de Spaansebocht, laat de politie verder weten. Een halfuur na de steekpartijen kwam er ook een melding over een poging tot steken bij de Brug van Cyrene.

Onderzoek heeft uitgewezen dat dezelfde verdachte, een Rotterdammer, betrokken was bij de incidenten. Hij verplaatste zich vermoedelijk in een auto. Volgens de politie vertoonde hij onbegrepen gedrag, een term die wordt gebruikt om mensen te beschrijven die bijvoorbeeld verward zijn en mogelijk gevaarlijk.