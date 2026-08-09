Opgeblazen rotsen en afzinkbakken helpen Roemeense kerncentrale

BOEKAREST (ANP/BLOOMBERG) - Opgeblazen rotsen en afzinkbakken helpen Roemenië om de energievoorziening aan de praat te houden. De inschatting is nu dat het land de tweede kernreactor van de Cernavoda-centrale zeker negen dagen langer kan laten draaien.

Roemenië nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar zijn enige kerncentrale te vergroten, nu deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Zo heeft het leger een rotsformatie opgeblazen en werden vier met stenen gevulde bakken tot zinken gebracht om de stroming van de Donau om te leiden en voldoende water te garanderen voor de koeling van de reactoren.

"Vanmorgen werd de eerste meting verricht nadat de bakken in de Donau tot zinken waren gebracht en enkele onderwaterdrempels waren gebaggerd", verklaarde waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Miruță zondag. "Nadat het waterpeil gisteren met 3 centimeter was gedaald, was het waterpeil in Cernavoda vanmorgen in de voorgaande 24 uur met 4 centimeter gestegen."