Politie vermoedt relatieproblemen achter schietpartij Sneek

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 12:16
anp260925111 1
SNEEK (ANP) - De 32-jarige man die is overleden door een schietincident in Sneek en de 33-jarige vrouw die daarbij zwaargewond raakte, hadden een relatie met elkaar. Volgens de politie zit daar waarschijnlijk ook het motief achter het incident.
Ze gaat ervan uit dat de man de vrouw heeft neergeschoten en daarna zichzelf. Dat gebeurde donderdagavond op de galerij van een flat aan de Furmerusstraat. Voor de man haalde hulpverlening niets meer uit, de vrouw ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Op de plek van het schietincident is een vuurwapen gevonden.
De politie doet nog sporenonderzoek en verzamelt camerabeelden en verklaringen van getuigen.
