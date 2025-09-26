Vijf verdachten nog vast na ongeregeldheden in Doetinchem

DOETINCHEM (ANP) - Vijf verdachten zitten nog vast na een uit de hand gelopen demonstratie donderdagavond tegen een asielzoekerscentrum in Doetinchem. Ze worden verdacht van mishandeling, vernieling en opruiing, meldt de politie vrijdag. Het gaat om mannen van 18, 21 en 37 jaar uit Doetinchem en een 23-jarige man en een minderjarige jongen uit de gemeente Aalten.

Twee mannen van 25 en 31 jaar uit Doetinchem werden ook aangehouden, maar zijn inmiddels weer vrij. Zij hielden zich niet aan aanwijzingen van de politie en hebben een bekeuring gekregen.

Donderdagavond was in het gemeentehuis een raadsvergadering over de komst van een azc. Een demonstratie voor het gemeentehuis mondde uit in ongeregeldheden waarbij zwaar vuurwerk werd afgestoken en agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Een agent heeft mogelijk gehoorschade opgelopen en een andere agent raakte lichtgewond.

Zeven mensen werden aangehouden, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.