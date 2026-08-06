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Politie verrast door boerenactie in Apeldoorn woensdagavond

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 11:51
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APELDOORN (ANP) - De politie verklaart verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren op woensdagavond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. "Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren", laat een woordvoerder weten. "Dat valt binnen het demonstratierecht."
Volgens een woordvoerder van de boerenacties ging het om ongeveer honderd trekkers. De politie kon hierover desgevraagd geen schatting geven.
De politie reed volgens de woordvoerder mee om de actie in de gaten te houden en de veiligheid te waarborgen. "We handelen als we iets zien gebeuren." Volgens de politie was er woensdagavond slechts kortstondig sprake van een opstopping.
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