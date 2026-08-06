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Prijzen aan de pomp dalen om hoop op heropening Straat van Hormuz

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 11:39
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EINDHOVEN (ANP) - Tanken in Nederland is deze week iets goedkoper geworden. Uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers komt naar voren dat een liter benzine donderdag 5 cent goedkoper is geworden vergeleken met maandag en een liter diesel 6 cent.
De prijzen aan de pomp volgen de olieprijzen. Die zijn deze week gedaald door de hoop op een heropening van de Straat van Hormuz. Iran liet woensdag weten overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de Straat van Hormuz. Dat is een belangrijke vaarroute voor het olietransport, maar sinds de Iranoorlog eind februari begon, varen er veel minder tankers door de zeestraat.
Een liter Euro95 aan de pomp in Nederland kost donderdag 2,575 euro, aldus UnitedConsumers. Maandag was dit nog 2,62 euro. De prijs van diesel ligt donderdag op 2,593 euro per liter, tegen 2,657 euro maandag. Het zijn adviesprijzen, die worden vaak alleen langs de snelweg gevraagd. Op andere plekken is brandstof doorgaans wat goedkoper.
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