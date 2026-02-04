Politie verstuurde 'sms-bom' na fatale steekpartij Den Hoorn

DEN HOORN (ANP) - De politie heeft een sms gestuurd aan alle telefoons die in de buurt waren toen een 16-jarige jongen op donderdag 22 januari werd doodgestoken aan de Spoorplaats in Den Hoorn. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Omroep West, die schrijft over een "sms-bom".

Het slachtoffer kwam uit Delft. Een 18-jarige jongen uit Rijswijk is enkele dagen na het incident aangehouden. Een woordvoerder van het OM zegt dat personen die in de buurt van het steekincident waren, een sms hebben ontvangen met daarin de vraag of zij iets hebben gezien of informatie hebben over het incident. Het OM doet geen verdere mededelingen over het onderzoek naar de dood van de jongen.

In het programma Opsporing Verzocht werd maandag vermeld dat omwonenden van de Spoorplaats op de avond van het incident meerdere scooters hard hoorden wegrijden. Ook zou iemand op een elektrische fiets zijn weggereden. Ondanks de aanhouding is de toedracht van het incident nog onduidelijk, werd in het programma gezegd.