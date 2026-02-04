Jaarlijkse griepepidemie komt volgens RIVM in zicht

BILTHOVEN (ANP) - Steeds meer mensen hebben griep onder de leden. Daardoor lijkt een epidemie in zicht, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige week gingen 51 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Dat aantal komt voor het eerst deze winter boven de grens voor een epidemie uit. Die staat op 46 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. Onderzoekers kijken bovendien hoe vaak het griepvirus wordt aangetroffen in afgenomen monsters. Griepachtige klachten kunnen namelijk ook door andere ziekmakers worden veroorzaakt. In die monsters zien ze ook een toename van het griepvirus. Volgende week kan er officieel sprake zijn van een epidemie, wanneer de grenswaarde dan weer wordt overschreden.

De meeste mensen met griep gaan niet naar de huisarts, maar er is altijd een minderheid van vooral kwetsbare mensen die dat wel doet. Daardoor geven deze cijfers een goede indruk van de verspreiding van griepvirussen.

Vorig jaar begon de griepepidemie officieel eind januari. Het hoogtepunt werd begin februari bereikt, met 118 huisartsbezoeken per 100.000 mensen. Voor het eerst sinds 2020, toen het RIVM begon met het delen van de gegevens, kwam dat cijfer boven de honderd uit. De epidemie was eind maart voorbij.