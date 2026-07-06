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Politie: vijf aanhoudingen na gijzeling in Tiel

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 19:11
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TIEL (ANP) - De politie heeft zondagmiddag vijf mensen aangehouden, omdat zij een 33-jarige man uit het Gelderse Meteren zouden hebben gegijzeld in een woning aan de Hertog Arnoldstraat in Tiel. De Dienst Speciale Interventies viel rond 17.30 uur binnen in de woning, waar ze de gegijzelde man en vier van de vijf verdachten vonden. Later hield de politie de vijfde verdachte aan in een woning aan de Diderik Vijghstraat, een paar honderd meter verderop.
De verdachten zijn een 41-jarige man met een onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een 25-jarige man uit Ochten en twee mannen van 31 en 41 jaar uit Tiel. Ze zitten nog vast.
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