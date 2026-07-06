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Rutte: nog hogere defensiebudgetten kan wapenindustrie niet aan

Samenleving
door Redactie
maandag, 06 juli 2026 om 18:52
bijgewerkt om maandag, 06 juli 2026 om 19:05
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De defensie-industrie kan niet meer verwerken dan de NAVO-landen nu uitgeven aan hun verdediging, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Europese landen voeren hun defensiebudgetten volgens hem zo snel op dat het plafond is bereikt.
De Amerikaanse president Donald Trump klaagt ook in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara telkens dat Europa en Canada nog altijd niet genoeg geld aan defensie besteden en blijven leunen op de Amerikaanse bescherming. Maar "er is een limiet aan wat je extra kunt uitgeven in een of twee jaar", zei Rutte een dag voor de top. "Voor het werven van mannen en vrouwen in uniform en de defensie-industrie die snel ontwikkelt en meer produceert. We hebben het maximum van het absorptievermogen bereikt."
Europese NAVO-landen en Canada steken vorig jaar en dit jaar samen 250 miljard euro extra in hun verdediging, herhaalde Rutte.
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