Politie vindt 3000 liter chemicaliën in loods Terneuzen

TERNEUZEN (ANP) - De politie heeft vrijdagmiddag in een loods in Terneuzen (Zeeland) 3000 liter chemicaliën gevonden die gebruikt worden voor het maken van drugs. Na een tip werd later op de avond een 66-jarige man aangehouden, meldt de politie zaterdag. Hij zou de stoffen hebben opgeslagen. Ook moest de man nog een celstraf van enkele jaren uitzitten.

De stoffen in de loods waren zeer brandgevaarlijk en onveilig opgeslagen, volgens de politie. Een gespecialiseerd landelijk team heeft ervoor gezorgd dat de stoffen veilig afgevoerd konden worden uit de loods aan de Mr. F.J. Haarmanweg.