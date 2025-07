Schiphol ervaart goede doorstroom op drukke zaterdag

SCHIPHOL (ANP) - De processen op Schiphol lopen zaterdagochtend goed door, ondanks de drukte die deze dag wordt verwacht. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven. Op dit moment is er een wachttijd van ongeveer 5 minuten bij de beveiliging. "De flow zit er goed in, dus het is een goed begin van de vakantie voor veel mensen", aldus de zegsman.

Schiphol verwacht zaterdag 200.000 reizigers, zowel vertrekkende, aankomende als overstappende passagiers. Zij zijn verdeeld over ongeveer 1300 vluchten. Die reizigersaantallen verwacht de grootste luchthaven van het land overigens dagelijks gedurende de zomerperiode.

Ondertussen voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit op de A4, wat gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van Schiphol. Die werkzaamheden zijn vrijdag begonnen en duren tot 20 augustus. Schiphol waarschuwt reizigers daarom voor extra reistijd en omleidingen en adviseert mensen met het openbaar vervoer te komen als dat kan.