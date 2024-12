ENSCHEDE (ANP) - In een woning aan de Oosterstraat in Enschede hebben agenten afgelopen zaterdag 850 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden, meldt de politie dinsdag. Naast het vuurwerk vonden agenten ook nog een vuurwapen, munitie en luchtdrukwapens.

In het huis lagen ook spullen die duiden op het vervaardigen van harddrugs. Dit alles is in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden.