Mantelzorger is urenlang bezig met formulieren en andere verplichtingen: "Deze gekmakende bureaucratie moet stoppen"

In Nederland moet je stapels formulieren invullen en bewijs blijven aandragen dat je wel echt voor je naaste zorgt. Mantelzorgers, die intensieve zorg verlenen, zijn iedere week zo'n vier uur kwijt aan administratieve taken, stelt de belangenvereniging. "Deze gekmakende bureaucratie moet stoppen."

Er zijn zo'n vijf miljoen mantelzorgers in ons land, waarvan het overgrote deel ernaast werkt. "Het gaat hier om een groep mensen die tijd, geld en moeite wil steken in de zorg voor hun naaste, omdat ze een band hebben met die persoon. Op die manier besparen ze de samenleving ook nog eens geld, je zou dan willen dat het deze groep zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt", zegt Esther Hendriks, bestuurslid bij MantelzorgNL tegen RTL Nieuws.

Alles moet verantwoord worden

"Bijna de helft van de mantelzorgers geeft aan dat ze vaak moeten bewijzen dat ze echt mantelzorger zijn, bijvoorbeeld als ze zorgverlof op werk willen opnemen", zegt Hendriks. "Maar voor dit soort verklaringen moet je naar de huisarts, alleen die hebben allen aangegeven dit soort verklaringen niet meer af te geven. Waar je nu naar heen moet is totaal onduidelijk. Wij kennen mantelzorgers waarbij de aanvraag hierom niet door is gegaan", legt Hendriks uit.

'Professionele hulp is niet beschikbaar'

Marine Schot werkt aan de TU in Delft en is daarnaast mantelzorger voor haar achtjarige zoontje Feije. "Hij heeft een chromosoomafwijking, een hartafwijking, een verstandelijke beperking en autisme", vertelt Marine. "Dagelijks is er veel toezicht op hem nodig."

Feije gaat halve dagen naar het speciaal onderwijs en zes uur per week houdt een zorgverlener toezicht op hem. "De overige uren zorgen zijn bonusvader en ik in principe voor hem. Ik heb al jaren naar meer zorg gezocht, maar dat is gewoon niet beschikbaar."

Boekwerk aan documenten

Ze is wekelijks uren kwijt aan de verplichte administratie rondom de zorg. "Moedeloos word ik ervan. Facturen van zorgverleners declareren, templates invullen van minuut tot minuut wat mijn zoontje nodig heeft, een persoonsgebonden budget aanvragen waar ik al een jaar mee bezig ben. Ik heb afgelopen jaar echt een heel boekwerk aan documenten moeten aanleveren. Ik hou geen tijd meer over, ik ben aan het werk of ik slaap. Vrienden zie ik weinig en sporten is al helemaal een laatste prioriteit", vertelt Schot.

'Geef mantelzorgers het vertrouwen'

Hendriks pleit voor veel lagere regeldruk en meer vertrouwen. "We willen een laagdrempelige toegang tot hulp met een minimale bewijslast. Communiceer in begrijpelijke taal naar mantelzorgers en leg geen extra, onnodige drempels op. Geef mantelzorgers het vertrouwen."

