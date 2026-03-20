Politie: vluchtauto na schietpartij Schoonhoven richting Lopik

SCHOONHOVEN (ANP) - De politie zegt beelden te hebben van de auto waarin de vermoedelijke dader van het neerschieten van een uit Iran afkomstige politiemedewerker is gevlucht. Het gaat om een Toyota Yaris, die wegreed richting Lopik.

Een 36-jarige politiemedewerker van Iraanse afkomst werd rond 7.00 uur neergeschoten voor zijn woning in Schoonhoven en raakte zwaargewond. Het slachtoffer zou kritisch zijn geweest op het Iraanse regime.

Het Team Grootschalige Opsporing, dat snel informatie kan verzamelen bij incidenten met een grote maatschappelijke impact, zou beelden hebben van de vluchtauto. "Het gaat om een Toyota Yaris van een model van na 2020, met Nederlands kenteken, specifieke velgen en achter geblindeerde ruiten en een spoiler", schrijft de politie.

Donderdag berichtte de lokale krant Het Kontakt dat er een vuurwapen was gevonden bij de N210 in Schoonhoven. De politie bevestigt dat vrijdag, maar onderzoekt nog of dat ook het wapen is dat werd gebruikt in Schoonhoven.