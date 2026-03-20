Verdachten ontkennen betrokkenheid bij MDMA-dode

UTRECHT (ANP) - Twee mannen die worden verdacht van twee ernstige incidenten met het per ongeluk consumeren van vloeibare MDMA ontkennen iedere betrokkenheid bij de zaak. Bij een van de incidenten dronken twee treinschoonmakers in Utrecht uit flesjes die zij hadden gevonden in een in de trein achtergelaten tas. Een 49-jarige schoonmaker overleed daardoor. De ander belandde op de intensive care en kampt nog steeds met de gevolgen.

De twee verdachten, Fela D. (37) en Levy L. (28), stonden vrijdag in de rechtbank in Utrecht terecht op een eerste openbare, voorbereidende zitting. De rechtbank wees hun verzoeken tot vrijlating af. De verdenkingen tegen het tweetal, dat in december werd aangehouden, zijn sterk genoeg voor een verlenging van het voorarrest, vindt de rechtbank.

Zij worden door het Openbaar Ministerie ook in verband gebracht met een vergelijkbare gebeurtenis, waarbij een 46-jarige man in Capelle aan den IJssel doodziek werd van het drinken uit een bierflesje dat eveneens vloeibare MDMA bleek te bevatten. De man overleefde ternauwernood.

Criminele organisatie

De incidenten deden zich voor in juli en december 2024. Het OM verdenkt D. en L. onder meer van doodslag en pogingen daartoe. Volgens justitie hebben zij ook deelgenomen aan een criminele organisatie.

Verdachte D. zat in 2024 al twee weken vast voor betrokkenheid bij het fatale voorval met de treinschoonmakers. Hij staat op camerabeelden met de tas en doos die de schoonmakers later vonden. D. zegt dat hij de tas tijdens een treinreis heeft gevonden en deze had willen afgeven bij een servicepunt van de NS. Zover kwam het niet: naar eigen zeggen vergat hij de tas uiteindelijk in de trein. D. meldde zich destijds bij de politie nadat Opsporing Verzocht de beelden had uitgezonden en hij zichzelf daarop had herkend.