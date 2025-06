Politie voorbereid op aangekondigde blokkade A44 door XR

SASSENHEIM (ANP) - De politie bereidt zich voor op een aangekondigde blokkade van de A44 door Extinction Rebellion (XR) maandagmiddag. Bij een afrit van de snelweg staat een waterwerper opgesteld, zag een ANP-fotograaf. Ook is de Mobiele Eenheid langs de snelweg aanwezig en staan er meerdere ME-busjes bij Sassenheim.

XR heeft aangekondigd maandagmiddag de weg te willen blokkeren, die dicht is vanwege de NAVO-top. De weg wordt gebruikt om de wereldleiders, bewindslieden en delegatieleden vanaf Schiphol naar de top te vervoeren. Dat gebeurt via een afgezette 'corridor' over de A5, A4, A44 en N44. De top is dinsdag en woensdag in Den Haag.