Zelensky in Londen voor overleg over Oekraïense defensie

LONDEN (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Londen aangekomen. Hij spreekt daar met onder meer de Britse premier Keir Starmer over de verdediging van Oekraïne en over de manier waarop extra druk op Rusland kan worden uitgeoefend.

Zelensky spreekt ook met koning Charles en met de voorzitters van beide huizen van het parlement, zei zijn woordvoerder.

"Het belangrijkste doel van het bezoek is om de samenwerking op het gebied van defensie te verdiepen", zei de woordvoerder. Zelensky schreef eerder op maandag op X dat hij in Londen ook zal "onderhandelen over nieuwe en krachtige stappen om de druk op Rusland voor deze oorlog op te voeren en een einde te maken aan de aanvallen".

Zelensky zal tijdens zijn bezoek ook een ontmoeting hebben met Oekraïense militairen die in Groot-Brittannië worden getraind.