Transgender vrouwen geweerd uit damestoiletten van parlement VS

WASHINGTON (ANP) - De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verbiedt transgender vrouwen gebruik te maken van damestoiletten in het parlementsgebouw. Hij zegt dat ruimtes voor mensen met een specifiek geslacht alleen bedoeld zijn voor "mensen die dat biologische geslacht hebben", bericht nieuwssite Politico.

De Republikein Mike Johnson, een bondgenoot van aankomend president Donald Trump, maakte het besluit bekend op de Internationale Transgender Gedenkdag. Hij zegt dat "vrouwen het verdienen om gebruik te kunnen maken van ruimtes die alleen voor vrouwen zijn". Hij doelt naast toiletten ook op bijvoorbeeld kleedkamers.

Zijn partijgenoot Nancy Mace had aangedrongen op zo'n maatregel. De aanleiding is dat voor het eerst een trans vrouw is gekozen in het Congres, de Democrate Sarah McBride. Zij zei eerder op X dat de discussie afleidt van waar de politiek echt mee bezig zou moeten zijn, zoals de kosten van huisvesting en gezondheidszorg.

Het nieuwe beleid geldt niet in het hele Congres. Voorzitter Johnson heeft alleen zeggenschap over het Huis van Afgevaardigden van het nationale parlement, dat verder bestaat uit de Senaat. De Republikeinen veroverden daar bij de laatste verkiezingen ook een meerderheid van de zetels.