JA21 verliest senaatszetel aan weggelopen lid op plek Nanninga

DEN HAAG (ANP) - JA21 verliest een zetel in de Eerste Kamer omdat de plek die Annabel Nanninga verlaat om naar de Tweede Kamer te gaan, wordt ingenomen door Toine Beukering, die vorig jaar uit onvrede uit de partij is gestapt. Als vierde op de lijst van JA21 voor de Eerste Kamer maakt hij als eerste aanspraak op die zetel. "Ik ga het doen, ik ga die zetel innemen", zegt hij telefonisch tegen het ANP. Dat zal hij doen als onafhankelijke fractie.

Beukering vindt het "onverteerbaar" dat JA21 tegen het amendement over het nieuwe pensioenstelsel heeft gestemd van Agnes Joseph, het voormalige Tweede Kamerlid van NSC dat is overgestapt naar BBB. Zij wilde deelnemers van pensioenfondsen inspraak geven bij het besluit om over te stappen naar het nieuwe stelsel. "Dan denk ik dat je toch in die Kamer moet gaan zitten om het geluid van die ontevreden kiezer te laten horen", motiveert Beukering zijn besluit.

In de Eerste Kamer zal Beukering zich opstellen als een "conservatieve volksvertegenwoordiger".